Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 6.2 avvertita in tutto il Sud. Protezione Civile: “Nessun danno”



​Paura nella notte tra la popolazione, che in diverse località è scesa in strada. Il sisma è avvenuto a grande profondità (250 km), elemento che ha attutito l’impatto sulla terraferma.

COSENZA – Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha spaventato l’Italia meridionale nella notte. Il sisma è stato registrato dai sismografi alle ore 00:12 al largo della costa tirrenica calabrese, nei pressi di Amantea (in provincia di Cosenza).

Nonostante l’elevata intensità della magnitudo, non si registrano fortunatamente vittime o danni strutturali. A fare da “scudo” alle città della costa è stata la grandissima profondità dell’ipocentro, localizzato in mare a circa 250 chilometri di profondità.

I terremoti così profondi, pur propagando le onde sismiche su aree vastissime, arrivano in superficie decisamente indeboliti, riducendo drasticamente il potere distruttivo.

Centralini presi d’assalto e gente in strada

​La terra ha tremato in modo distinto non solo in Calabria, ma in gran parte del Sud Italia: moltissime le segnalazioni arrivate da Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In diverse località la paura ha spinto i cittadini ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni e a riversarsi in strada nel cuore della notte.

I centralini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale sono stati presi d’assalto da centinaia di chiamate da parte di persone spaventate, principalmente per richiedere informazioni sulla situazione e sull’epicentro dell’evento.

Macchina dei soccorsi in moto: monitoraggio costante

​La risposta istituzionale è stata immediata. All’una di notte, appena quaranta minuti dopo la scossa, si è riunita d’urgenza l’Unità di Crisi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, presieduta dal capo dipartimento Fabio Ciciliano.

Al tavolo operativo hanno preso parte i rappresentanti di tutte le regioni del Sud coinvolte, i vertici dei Vigili del Fuoco e gli esperti dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Al termine del vertice notturno, il Dipartimento ha confermato che nessuna regione ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio. La situazione, in ogni caso, resta sotto costante e rigoroso monitoraggio.

​Verifiche sul territorio calabrese

​In Calabria, la macchina dei controlli si è attivata subito nei comuni più vicini all’area epicentrale. Domenico Costarella, dirigente della Protezione Civile calabrese, ha fatto sapere che la sala operativa ha contattato direttamente tutti i sindaci della fascia costiera e dell’entroterra interessato, tra cui i primi cittadini di Amantea, Lamezia Terme e Cetraro. Da nessuno di questi centri sono emersi riscontri negativi.

Anche a Cosenza la situazione è sotto controllo, come confermato dal sindaco Franz Caruso, che ha rassicurato la cittadinanza comunicando che allo stato attuale la situazione in città è assolutamente tranquilla.