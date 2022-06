Fortunato Drosi: “Rivedere tracciato Trasversale delle Serre tra Gagliato e Satriano”

Al Sindaco di Satriano Dott. Massimiliano Chiaravalloti.

In relazione alla nota inviata dal Commissario straordinario, Ing. Francesco Caporaso, per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 182 “Trasversale delle Serre”, con la quale si comunica ai comuni interessati e quindi anche a Satriano l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi al tratto Gagliato-Satriano, attraverso la Conferenza dei Servizi, ai fini del rilascio da parte degli Enti preposti dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni e di quanto altro necessario, il sottoscritto consigliere Fortunato Drosi, evidenzia l’esigenza di:

a) Valutare in maniera adeguata e puntuale tutte le osservazioni e le indicazioni avanzate dai portatori di interessi pubblici e privati;

b) Verificare le motivazioni per le quali lo svincolo a sud di Satriano, previsto nella precedente ipotesi progettuale nella direzione della rotatoria esistente in località Ravaschiera, risulta nell’attuale proposta modificato e spostato in località Russomanno;

c) Verificare se le attuali scelte progettuali, comportano per il Comune di Satriano il venire meno di entrate significative in materia di tributi che penalizzerebbero la condizione economico-finanziaria dell’Ente, impegnando gli uffci competenti a quantificare l’ammontare delle eventuali perdite e a valutare se attraverso ipotesi progettuali alternative tutto questo può essere evitato;

d) Proporre al Commissario straordinario la realizzazione di un’arteria il cui tracciato è già esistente, nelle adiacenze del vivaio Avergarden, per collegare direttamente il comune di Satriano con l’insediamento urbano denominato “Cecinia” e con l’accesso al mare in località Corvo, senza attraversare il territorio di Soverato;

e) Proporre la costruzione di un cavalcavia per collegare l’area del residence Leotta all’area della Cittadella.

Premesso che nessuno disconosce la necessità del completamento della Trasversale delle Serre nel tratto Gagliato-Satriano, è altrettanto importante che l’intera vicenda possa essere affrontata con l’attenzione che la realizzazione di una importante opera pubblica merita per determinare tutte quelle ricadute utili per il mantenimento di un equilibrio e di un assetto in grado di garantire opportunità piuttosto che sconvolgimenti.

Confidando nella Sua sensibilità e disponibilità, il sottoscritto consigliere comunale chiede alla S.V. di voler convocare con urgenza un incontro preliminare con tutti i gruppi consiliari, le forze politiche, i portatori di interessi e tutti coloro che sono interessati per addivenire a una proposta complessiva nell’interesse di tutta la Comunità.

Chiede, altresì, la convocazione di un Consiglio Comunale per la formalizzazione, da parte della massima istituzione cittadina, di una proposta largamente condivisa da sottoporre all’attenzione del Commissario straordinario.