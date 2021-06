Forza Italia, Aloisio: “Sorpreso dalle dichiarazioni dei tre consiglieri provinciali”

“Non voglio scendere nei particolari delle dichiarazioni dei tre consiglieri provinciali. Dovrei approfondire alcuni aspetti delle loro affermazioni, che porterebbero solo ad alimentare polemiche inutili. Sottolineo soltanto la mia sorpresa, perché soprattutto con Mortuoro e Arena ho avuto sempre un ottimo rapporto ed ho dato il mio contributo alla loro elezione”.

“Non volevo intervenire e lo faccio soltanto per comunicare che incontrerò tutti gli amministratori del basso Jonio, soprattutto parlerò nuovamente con Arena, al fine di contribuire uniti alla crescita di Forza Italia in questa fascia territoriale”.

“Non ritengo che ci siano spaccature, avendo, invece, potuto osservare sino ad ora una forte unione, allegria, simpatia, nel costituire un gruppo forte che costruisca la politica che a me piace, quella degli onesti, dei costruttori di gruppi, come la mia storia politica e professionale di lunga data lo dimostra. Sono sicuro anche che qualche malumore creatosi venga saggiamente sopito”. Lo dichiara in una nota Luigi Aloisio, nuovo coordinatore di Forza Italia dell’Area del Basso Ionio.

