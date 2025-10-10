Forza Italia Chiaravalle: “Un risultato che ci riempie d’orgoglio. La Calabria sceglie la continuità e premia il buon governo di Roberto Occhiuto”

​All’indomani delle elezioni politiche regionali in Calabria, il risultato è chiaro: il centrodestra vince con circa il 60% dei consensi, confermando alla guida della Regione il presidente uscente Roberto Occhiuto. Si tratta di una vittoria netta e meritata, che rappresenta la naturale conseguenza del grande lavoro portato avanti in questi anni e consente a Forza Italia di essere il primo partito in Calabria.

​Ottimo è il risultato per Forza Italia e il centrodestra a Chiaravalle Centrale: 1.270 voti! Un risultato che conferma la fiducia dei cittadini nel progetto politico del centrodestra regionale ed è un segnale chiaro che rafforza il nostro ruolo e la nostra presenza sul territorio, sempre al fianco delle persone, ascoltando i bisogni reali e lavorando con concretezza.

​Ringraziamenti e Impegni Futuri

​Un ringraziamento e un grande “in bocca al lupo” vanno al consigliere eletto Marco Polimeni (già coordinatore provinciale di Catanzaro) per il lavoro svolto negli ultimi anni e per il nuovo impegno che lo attende.

​Come Forza Italia Chiaravalle continueremo a lavorare con lo stesso spirito, con coerenza e impegno, mettendo sempre al primo posto il bene della nostra comunità. Il nostro obiettivo resta quello di costruire, insieme, una Calabria migliore.

​Forza Italia – Chiaravalle Centrale