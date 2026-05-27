Forza Italia cresce nel Basso Ionio: una squadra che si rafforza, territori che guardano avanti

Le ultime elezioni amministrative consegnano a Forza Italia un risultato importante nel Basso Ionio, confermando una presenza sempre più radicata e una rete amministrativa che continua a crescere comune dopo comune.

Fare politica nei territori significa esserci ogni giorno: ascoltare, confrontarsi, assumersi responsabilità e lavorare con impegno per migliorare la propria comunità.

A Davoli, con la vittoria del Sindaco Papaleo, entrano in Consiglio Comunale Luca Procopio e Francesco Floro Procopio.

A Satriano, soddisfazione per il risultato del Sindaco Massimiliano Chiaravalloti e per l’elezione del nuovo consigliere comunale Cosimo Chiarella.

Un plauso va anche a Giuseppe Basile, candidato Sindaco forzista, che entra tra i banchi della minoranza.

A Montepaone, con la vittoria del Sindaco Migliarese, entra in Consiglio Comunale Antonio Russo, insieme alle due new entry forziste Enza Rattà e Franco Gerace.

A Montauro, con la vittoria del Sindaco Pino Schipani, arriva un importante risultato per Paolo Mattia. Contestualmente, nella lista guidata da Cerullo, anche Marco Staropoli entra in Consiglio Comunale dai banchi dell’opposizione.

A Palermiti, un sincero augurio di buon lavoro ad Antonio Truglia, candidato Sindaco, che entra in Consiglio Comunale tra i banchi della minoranza.

Questi risultati raccontano una realtà chiara: nel Basso Ionio cresce una squadra fatta di amministratori, giovani, esperienza e voglia di costruire.

Un augurio particolare va al nostro Segretario Regionale Ciccio Cannizzaro, protagonista di una straordinaria affermazione politica a Reggio Calabria con una vittoria netta e significativa.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Segretario Provinciale Marco Polimeni, per il lavoro svolto nel mettere insieme e rafforzare questa grande squadra fatta di amministratori, dirigenti, iscritti e militanti.

Il Basso Ionio oggi manda un messaggio chiaro: Forza Italia cresce, si rafforza e continua a guardare avanti con entusiasmo, determinazione e una visione concreta per il futuro.

I risultati raggiunti rappresentano un punto di partenza. Con una squadra sempre più forte e radicata, Forza Italia continuerà a lavorare per i territori e per le comunità, pronta ad affrontare con responsabilità e ambizione le sfide future.

Il Coordinamento di Forza Italia – Basso Ionio