Forza un posto di blocco, 67enne arrestato dopo una folle fuga per le vie della città

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone hanno arrestato un 67enne che ha forzato un posto di controllo mettendo in serio pericolo l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Secondo quanto ricostruito, i militari avevano intimato l’alt al veicolo condotto dall’uomo, che invece di fermarsi ha scelto di darsi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità lungo diverse strade della periferia cittadina, percorso in alcuni tratti anche contromano, creando una situazione di grave rischio per la circolazione.

La corsa è durata circa venti minuti e si è conclusa nel quartiere Lampanaro, dove il 67enne ha tentato invano di proseguire la fuga a piedi.

I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato; alla richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe confessato di non essere in possesso della patente di guida.

Dopo le formalità di rito, per l’uomo sono scattati i domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.