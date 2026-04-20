Forza un posto di blocco a Soverato e semina il panico lungo la SS106: arrestato

Poteva trasformarsi in tragedia la folle corsa di un uomo che, nella giornata di sabato scorso, ha forzato un posto di blocco della Polizia a Soverato, dando il via a un pericoloso inseguimento ad alta velocità lungo la fascia ionica catanzarese.

La dinamica

L’uomo, un soggetto già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt intimato dagli agenti, accelerando bruscamente e dirigendosi verso nord. Durante la fuga, il malvivente ha attraversato diversi centri abitati a velocità sostenuta, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Nel disperato tentativo di ripulirsi la coscienza (e l’abitacolo), il fuggitivo è stato visto lanciare dal finestrino diverse dosi di sostanze stupefacenti, prontamente monitorate e successivamente recuperate dagli operatori impegnati nel tallonamento.

L’arresto a Simeri Crichi

La latitanza è durata però pochi chilometri. Grazie a un’operazione congiunta e coordinata in tempo reale tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, è stato predisposto un blocco invalicabile all’altezza di Simeri Crichi.

Sentendosi braccato, l’uomo ha tentato un’ultima, violenta manovra evasiva speronando alcune auto di servizio dei militari e degli agenti. Nonostante l’impatto e i danni ai mezzi istituzionali, le forze dell’ordine sono riuscite a immobilizzarlo e a trarlo in arresto prima che potesse causare ulteriori incidenti.

Il provvedimento

Tutta la droga dispersa lungo il tragitto è stata recuperata e posta sotto sequestro. L’uomo si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di una pesante lista di reati:

Resistenza a pubblico ufficiale

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Danneggiamento aggravato

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per determinare la provenienza dello stupefacente e verificare se l’uomo avesse complici nell’area.