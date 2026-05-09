Fotinì Peluso è l’Ambassador del Magna Graecia Film Festival 2026 di Soverato

La 23a edizione a Soverato dal 25 luglio al 1 agosto 2026. Già annunciata la presenza dell’attrice statunitense Sharon Stone, Colonna d’Oro alla Carriera

Sarà l’attrice Fotinì Peluso (Tutto chiede salvezza; Greek salad; Non è la fine del mondo) l’Ambassador 2026 del prossimo Magna Graecia Film Festival, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, dedicato alle opere prime e seconde e agli autori emergenti che si terrà a Soverato (CZ) dal 25 luglio al 1 agosto.

Scelta tra i volti emergenti dello star system italiano, Fotinì Peluso si unisce al già importante cast del festival che ha lanciato la presenza dell’attrice statunitense Sharon Stone, che sarà premiata con la Colonna d’Oro alla carriera realizzata dal Brand GB Spadafora e protagonista di una conversazione d’autore sul palco dell’arena moderata dalla giornalista Silvia Bizio.

Il MGFF 2026, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime e seconde italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali.