[FOTO] A Soverato un piccolo Presepe Pasquale

Ho voluto costruire questo presepe con un lato che racconta l’annuncio della nascita di Gesù, il bambino nella stalla, angeli e santi. Le scene mostrano povertà nonostante predomini il sentimento di felicità.

Dall’altro un Presepe della Passione, che ha, invece, come tema la tragica fine della storia della vita di Gesù, che vive la svolta felice con la risurrezione.

Un lavoro che ricostruisce, proprio come in un grande presepe, tutti i momenti salienti della Settimana Santa, il battesimo, l’entrata di Gesù a Gerusalemme, l’ultima cena, l’arresto di Gesù e Gesù condotto al sinedrio, la flagellazione, la crocifissione, il sepolcro, la resurrezione.

La tradizione del presepe pasquale risale a molto tempo fa. Il presepe della passione era diffuso nei secoli XVIII e XIX prima di essere quasi completamente dimenticato nell’Europa centrale e occidentale. Solo gradualmente gli scultori del legno iniziarono a dedicarsi di nuovo a questo difficile momento, creando presepi della passione, che vengono raffigurati nelle chiese mostrando le scene di sofferenza di Gesù.

Il presepe pasquale può – come il presepe di Natale – essere utilizzato per illustrare ai bambini il contesto biblico della festa in modo facilmente comprensibile. Molti adulti, che perdono il senso religioso del periodo, in vista di conigli, uova e altri simboli pasquali senza sfondo cristiano, usano anche la Natività quaresimale per rievocare gli eventi che circondano la morte di Gesù.

Molti credenti entrano in questo contesto guardando il presepe pasquale e, riescono ad affrontare apertamente anche temi difficili come la morte, il sentimento di abbandono e le paure.

“La Pasqua, anche attraverso questa rappresentazione, ci racconta che l’uomo può risvegliarsi, superare il dolore e tornare a una vita nuova”.

Buona Pasqua a tutti.

Antonio Pittelli