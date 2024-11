Foto intime dell’ex compagna diffuse sui social, 28enne denunciato

Una relazione problematica e difficile quella emersa nei giorni scorsi nel commissariato di Polizia di Gioia Tauro, dove un ventottenne del posto – già detenuto in passato per violenza domestica – è stato denunciato a piede libero per revenge porn. A far scattare le indagini l’ex moglie del giovane, che ha visto sui social delle foto e dei video che la ritraevano in atteggiamenti intimi.

La donna ha raccontato di aver effettivamente inviato quel materiale all’ex compagno al termine del periodo di detenzione, quando era seguito un temporaneo riavvicinamento. In passato infatti il giovane era stato denunciato per i suoi comportamenti violenti, e sottoposto dapprima al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, e poi agli arresti (prima domiciliari, poi in carcere).

Lo stesso però, ricevute foto e video, avrebbe ben pensato di pubblicare il tutto sui social network. La pronta denuncia della vittima ha fatto così scattare le attività prevista dal Codice Rosso, che hano portato nel giro di breve alla denuncia a piede libero.