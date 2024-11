[FOTO] Montepaone, il robot “calabrese” protagonista al Naturium

La tecnologia e la creatività meridionale in mostra nell’ambito del programma “Connessione Sud”

Il progetto culturale “Naturium” continua la sua missione di promozione delle eccellenze del Sud Italia, mettendo in scena il connubio perfetto tra innovazione e territorio. Nell’ambito del programma “Connessione Sud”, venerdì 15 novembre si è tenuto un evento all’insegna della tecnologia avanzata e della creatività, con la presentazione di un robot progettato dalla startup calabrese che ha sede a Davoli (CZ) TOD System, presso il “Naturium” di Montepaone Lido.

Il robot, frutto della collaborazione tra TOD System e Keenon Robotics, rappresenta un esempio tangibile di come il Meridione possa giocare un ruolo di primo piano nell’innovazione tecnologica. Pensato per il settore retail, il robot è dotato di un sistema di navigazione autonoma e di sensori avanzati che gli permettono di muoversi in sicurezza in ambienti complessi e affollati, supportando il personale nelle attività di routine e migliorando l’esperienza dei clienti.

Durante la dimostrazione, il pubblico ha potuto osservare in azione questo robot di servizio, capace di monitorare le scorte, segnalare anomalie nel negozio e fornire informazioni personalizzate alla clientela.

“Il Sud è una terra ricca di intelligenze, inventiva e capacità imprenditoriale. Dobbiamo dare spazio a chi ha il coraggio di innovare e di investire sul nostro territorio” ha dichiarato Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium, visibilmente soddisfatto dell’ampia partecipazione alla dimostrazione. “TOD System è un esempio perfetto di come la nostra regione possa essere all’avanguardia in settori chiave per il futuro. Naturium continuerà a sostenere e promuovere queste realtà, affinché le idee del Sud possano crescere e fare la differenza”.

L’evento è stato non solo una celebrazione dell’innovazione, ma anche un momento di grande partecipazione comunitaria, con tanti visitatori che hanno mostrato entusiasmo e curiosità verso il potenziale della tecnologia made in Calabria. Sgrò ha inoltre avanzato l’idea di utilizzare il robot per collegarsi da remoto con i clienti online, permettendo loro di esplorare i prodotti sugli scaffali direttamente da casa.

Con iniziative come “Connessione Sud”, Naturium punta a valorizzare le eccellenze imprenditoriali e a stimolare la crescita del tessuto produttivo e culturale del Meridione, dimostrando che l’innovazione può nascere e prosperare anche in territori spesso considerati marginali nel panorama industriale italiano. L’evento ha evidenziato come il Sud possa non solo adattarsi ai cambiamenti tecnologici, ma anche esserne protagonista, guardando al futuro con ottimismo e determinazione.