Dopo che giostre e giostrine si sono appropriate di quel che resta della pineta centrale, abbiamo pensato bene di deturpare, a detta di molti, il tratto di lungomare più bello di Soverato con terribili casette adibite a vendere monili e altro. Non è escluso un possibile danneggiamento del fragile mosaico sottostante. Un vero scempio per la vista di quel tratto di costa.