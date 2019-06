FOTO NEWS | Soverato – Ombrelloni abusivi nella spiaggia libera

Sale la protesta di turisti e bagnanti occasionali per la prepotente occupazione della spiaggia libera di Soverato attuata per mezzo di ombrelloni, ed altro materiale, posizionato in modo permanente sull’arenile.

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata e già il fenomeno degli ombrelloni abusivi prende piede. “La poca spiaggia libera di Soverato è di tutti e non di chi arriva prima a giugno“, ci segnala un gruppo di turisti, “Ci auguriamo che le autorità preposte prendano gli opportuni provvedimenti a tutela di tutti i bagnanti“.