Ecco come si presenta il glorioso “Campo Ippica”, spazio pubblico sportivo che ha visto generazioni di soveratesi divertirsi e socializzare a costo zero. Oggi langue, chiuso, nel suo placido letargo invernale in attesa di ospitare, unico suo compito e a costo irrisorio, la fantasmagorica rassegna musicale privata “Summer Arena”, ricca di premi e posti in prima fila per le autorità.