[FOTO] Soverato abbraccia la Madonna a Mare: devozione, tradizione e luci sul litorale ionico

Un’onda di profonda devozione e partecipazione ha travolto la cittadina ionica per la tradizionale festa della Madonna a Mare, uno degli appuntamenti più sentiti, evocativi e spettacolari dell’estate calabrese. Migliaia di persone, tra residenti e visitatori giunti da ogni parte della regione, hanno affollato la spiaggia e le vie del centro cittadino per rinnovare un rito che unisce con forza sacro e profano.

​Il cuore pulsante delle celebrazioni si è svolto, come da tradizione, nelle acque cristalline di Soverato, trasformate per l’occasione in un suggestivo palcoscenico naturale. Decine di imbarcazioni addobbate a festa hanno scortato in corteo il simulacro della Vergine durante la storica processione nautica. Dalle barche e dalla battigia si sono levati canti, preghiere e applausi, creando un’atmosfera carta di forte spiritualità e profonda condivisione.

​Il rientro a terra della statua è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, che ha accompagnato la Vergine lungo le tappe della celebrazione prima del gran finale serale. A chiudere i festeggiamenti è stato il grandioso spettacolo pirotecnico che, per decine di minuti, ha illuminato il cielo notturno di Soverato con coreografie di luce e colori capaci di incantare adulti e bambini.

​Non è mancata, tuttavia, una nota di disorientamento: lo spostamento della location del punto di sparo più a sud rispetto agli anni precedenti ha spiazzato diversi spettatori e presenze storiche della festa, generando una piccola delusione tra chi attendeva i fuochi dalle postazioni abituali.

​Al di là del cambio di programma logistico, il successo straordinario in termini di affluenza conferma ancora una volta la centralità dell’evento. La festa della Madonna a Mare non si limita a essere una ricorrenza religiosa, ma si attesta come il simbolo autentico dell’identità locale, capace di celebrare il legame indissolubile tra la gente di Soverato, la sua storia e il suo mare.