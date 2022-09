[FOTO] Spaventoso incidente sulla SS106, muore una donna

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sono intervenute questa mattina sulla SS106 nel comune di Villapiana per incidente stradale.

Coinvolti nel sinistro un autoarticolato Scania ed una Fiat Grande Punto.

Deceduta la conducente della vettura (35 anni) ferito il conducente del mezzo pesante che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa di estrarre dalle lamiere la giovane deceduta.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

La SS106 nel tratto interessato dal sinistro chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.