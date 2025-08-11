[FOTO] Un Mare di Fede e Tradizione: Migliaia a Soverato per la Madonna a Mare

Un’onda di devozione ha travolto la cittadina ionica, che ha celebrato in grande stile la Madonna a Mare.

Migliaia di persone, locali e turisti, hanno affollato la spiaggia e le vie del centro per assistere a uno degli eventi più sentiti e spettacolari del litorale calabrese.

Il momento clou della festa, che ogni anno unisce sacro e profano, è stata caratterizzata dalla storica processione in mare.

Le acque cristalline di Soverato si sono trasformate in un palcoscenico naturale dove decine di imbarcazioni, addobbate a festa, hanno scortato il simulacro della Vergine.

Un’immagine suggestiva, con i fedeli che dalle barche e dalla spiaggia hanno innalzato canti e preghiere, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e partecipazione.

La processione è culminata con il rientro a terra della statua, accolta da un vero e proprio bagno di folla. Il culmine dei festeggiamenti si è poi avuto con il grandioso spettacolo pirotecnico.

Per decine di minuti, il cielo notturno di Soverato si è acceso di mille colori, con fuochi d’artificio che hanno disegnato coreografie luminose e hanno regalato emozioni a grandi e piccini.

La grande partecipazione di pubblico sottolinea ancora una volta come la festa della Madonna a Mare non sia solo un evento religioso, ma un appuntamento che celebra l’identità, le tradizioni e il legame indissolubile tra la gente di Soverato e il suo mare.