Frammenti di plastica nel kebab di pollo a marchio Conad. Allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di kebab di pollo a marchio Conad per la possibile presenza di frammenti di plastica, rilevata in seguito di un autocontrollo del fornitore. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 350 grammi e appartengono al lotto 8574274 con la data di scadenza 22/01/2021.

Il kebab di pollo richiamato è stato prodotto per Conad Soc. Coop. da Agricola Tre Valli Soc. Coop. nello stabilimento di via Speranza 7 a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione.

Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.