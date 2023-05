Frammenti di vetro nei vasetti di ragù pronto con carne di cinghiale: ecco marca e lotti richiamati

Il ministero della Salute ha pubblicato nella pagina internet dedicata agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte del produttore per un possibile rischio fisico dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro, di diversi vasetti di ragù pronto con carne di cinghiale.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di corpi estranei di vetro in diversi vasetti di ragù pronto. La denominazione dei vasetti di ragù richiamati è Ragù con carne di cinghiale a marchio Terre d’Italia, commercializzati a nome della GS S.p.A.

La carne in ragù è stata prodotta dall’azienda Triglia s.r.l. nello stabilimento attivo di Nodica, in provincia di Pisa. Il prodotto è venduto in confezioni da 200 g mentre il lotto identificativo è quello con data di scadenza, o tempo minimo di conservazione del 30.03.2024.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai clienti di non consumare il prodotto oggetto del richiamo che può essere restituito al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato anche senza presentare lo scontrino o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

É stato inoltre messo a disposizione il seguente numero verde per informazioni a riguardo: 800 650 650. Ricordiamo, inoltre, che i rischi derivanti dall’ingestione di pezzi o frammenti di vetro possono essere più o meno gravi a seconda di una serie di fattori quali la quantità di materiale ingerita, la sede del corpo interessata nonché l’entità della lesione eventualmente causata.

A seconda infatti dei sopracitati fattori, i sintomi e le conseguenze possono essere del tutto lievi e quasi impercettibili nel caso in cui, per esempio, la quantità di vetro ingerita sia irrisoria e non causi lesioni in nessuna parte del corpo. In questi casi è molto probabile che il corpo estraneo venga espulso tramite defecazione senza causare danni.

Tuttavia, l’ingestione di corpi estranei e di vetro nello specifico, non va assolutamente sottovalutata. Può infatti dare luogo a quadri clinici e sintomatologici più complessi tra i quali dolore toracico, difficoltà respiratoria e tosse, fino ad arrivare a conseguenze anche più gravi.