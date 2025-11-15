Francesca Chemi, il Talento calabrese che “Legge nel sangue le tracce del cancro”

​ La Calabria celebra con orgoglio una delle sue menti più brillanti: la giovane scienziata Francesca Chemi, originaria di Scalea, il cui nome risuona oggi nei laboratori di ricerca più prestigiosi a livello internazionale.

Francesca Chemi è protagonista di una ricerca straordinaria nel campo dell’oncologia che apre nuove frontiere per la diagnosi precoce e la medicina personalizzata, in quanto permette di individuare le “tracce del cancro” attraverso una semplice analisi del sangue.

​Il suo lavoro innovativo, ampiamente riportato dai principali quotidiani italiani, è rapidamente diventato un simbolo di eccellenza, speranza e orgoglio calabrese. Attualmente, la dottoressa Chemi opera presso lo Human Technopole di Milano, dove si concentra sull’evoluzione dei tumori.

Il suo contributo è fondamentale per lo sviluppo della biopsia liquida, una tecnica rivoluzionaria che consente di monitorare i cambiamenti di una neoplasia analizzando il DNA tumorale rilasciato nel circolo sanguigno.

​Questa metodologia segna un passo decisivo verso cure sempre più “su misura” per il paziente. Intervistata dal Corriere della Sera, la scienziata ha commentato la portata della scoperta: «È incredibile pensare che un semplice prelievo possa raccontare come un tumore cambia nel tempo».

La sua carriera è un percorso di determinazione, iniziato nelle aule del liceo linguistico di Scalea, proseguito con esperienze internazionali come il Cancer Research UK Institute di Manchester, e culminato nell’attuale ruolo di primo piano a Milano.

​La sua comunità di origine ha espresso grande commozione e soddisfazione per il successo della dottoressa. Il Comune di Scalea ha sottolineato come il percorso di Francesca Chemi sia “motivo di grande emozione per tutta la nostra comunità. È un esempio di talento, impegno e radici che restano salde anche quando si vola lontano”.

​Francesca Chemi non è solo un esempio di successo scientifico, ma anche un simbolo di forte legame con la propria terra. La scienziata ha infatti espresso il sogno di poter un giorno fondare un suo laboratorio di ricerca e di riportare al Sud tutte le conoscenze e le competenze acquisite all’estero, mettendole al servizio della sua comunità.

Dalle coste di Scalea ai centri di eccellenza internazionale, la dottoressa Chemi è la prova che la Calabria continua a generare talenti capaci di cambiare il mondo.