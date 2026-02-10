Francesco Pungitore alla guida della Consulta nazionale UCIIM sull’Intelligenza Artificiale

Il professore catanzarese, socio della sezione di Soverato, è stato nominato Coordinatore dell’organismo che dovrà orientare la scuola italiana nell’uso consapevole dell’IA

È un incarico di respiro nazionale quello affidato a Francesco Pungitore, docente calabrese e socio UCIIM della sezione di Soverato, guidata dalla prof.ssa Marialuisa Lagani. La presidente nazionale dell’associazione, Elena Fazi, lo ha nominato Coordinatore della neonata Consulta nazionale UCIIM per l’Intelligenza Artificiale e le Buone Pratiche Educative, organismo nazionale istituito per affrontare una delle sfide più urgenti del mondo scolastico contemporaneo: il rapporto tra intelligenza artificiale e educazione.

La nomina, formalizzata il 9 febbraio con un mandato quadriennale, affida a Pungitore, nato a Catanzaro ma che da otto anni vive e lavora stabilmente in Piemonte, il compito di guidare un lavoro che non si limiterà alla riflessione teorica, ma punterà a produrre indirizzi culturali ed educativi concreti, capaci di accompagnare docenti e comunità scolastiche nell’uso delle nuove tecnologie. Nello svolgimento dell’incarico, Pungitore opererà in sinergia con il prof. Fabrizio Zago, anch’egli coinvolto dalla presidenza nazionale UCIIM nel lavoro di coordinamento della Consulta.

L’UCIIM — Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori — è una delle più antiche e autorevoli associazioni professionali del mondo scolastico italiano. L’associazione è da oltre ottant’anni protagonista del dibattito educativo nazionale. Riconfermata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola, l’UCIIM è presente su tutto il territorio nazionale con una rete capillare di sezioni locali, tra cui quella di Soverato alla quale Pungitore è iscritto.

La Consulta nasce con obiettivi precisi: promuovere una riflessione etico-culturale sull’impatto dell’IA nei processi educativi, valorizzare la centralità della persona e della relazione educativa nell’uso delle tecnologie, individuare e diffondere buone pratiche per un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale a scuola. Un approccio che la stessa lettera di nomina definisce “critico, non ideologico né meramente tecnico, capace di coniugare innovazione, etica e visione pedagogica”.

Il profilo di Pungitore appare coerente con l’ampiezza dell’incarico. Laureato in Filosofia, docente abilitato di Psicologia, Scienze Umane e Tecniche di Comunicazione, giornalista, saggista e scrittore, è autore di diverse pubblicazioni sull’intelligenza artificiale — tra cui il volume “Metafisica dell’IA”, presentato al Salone del Libro di Torino — e dirige da quattro anni l’Osservatorio Nazionale Minori e IA in qualità di Direttore Tecnico. Svolge inoltre attività di formatore sull’intelligenza artificiale per enti, scuole e imprese.

Con questa nomina, la Calabria esprime una voce autorevole nel dibattito nazionale su un tema che attraversa trasversalmente il futuro della scuola italiana.