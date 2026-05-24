Francesco Rattà di Montepaone nominato Questore di Pescara con decorrenza dal 1° Giugno

Il Sindacato Fsp Polizia di Stato, attraverso il Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano e il Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Rocco Morelli, esprime viva soddisfazione per la nomina del dottor Francesco Rattà a Questore della provincia di Pescara, con decorrenza dal prossimo 1° giugno.

Catanzarese, originario di Montepaone, il dottor Rattà rappresenta una figura di assoluto valore umano e professionale all’interno della Polizia di Stato. Nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto, tra gli altri, anche il prestigioso incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Catanzaro, distinguendosi sempre per elevate capacità investigative, equilibrio istituzionale, grande senso dello Stato e straordinarie qualità umane.

Il dottor Rattà è stato negli anni un Funzionario particolarmente stimato e apprezzato dal personale della Polizia di Stato, riuscendo a costruire rapporti improntati al rispetto, al dialogo e alla vicinanza concreta ai poliziotti, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento umano e professionale per tanti Operatori.

“Il conferimento dell’incarico di Questore di Pescara al dottor Francesco Rattà – dichiarano congiuntamente Giuseppe Brugnano e Rocco Morelli – rappresenta un riconoscimento prestigioso e meritato per un Funzionario dello Stato che ha sempre dimostrato competenza, autorevolezza, capacità operative e profondo equilibrio istituzionale. Per la Calabria, per Catanzaro e per la comunità di Montepaone si tratta di un motivo di autentico orgoglio.”

“Il dottor Rattà – proseguono Brugnano e Morelli – ha saputo nel tempo conquistare la stima sincera e l’affetto dei poliziotti grazie a uno stile improntato all’umanità, alla correttezza e alla vicinanza concreta al personale. Qualità sempre più rare e preziose all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.”

Rocco Morelli aggiunge: “Francesco Rattà è un grande poliziotto dall’immensa umanità, un dirigente che ha sempre saputo coniugare rigore istituzionale, capacità professionali e straordinaria sensibilità verso il personale. La sua nomina rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità catanzarese e per i tanti colleghi che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco.”

Il Sindacato Fsp Polizia di Stato sottolinea come questa importante nomina rappresenti il naturale riconoscimento di un percorso professionale costruito con sacrificio, dedizione e altissimo senso del dovere.

“Al dottor Francesco Rattà – concludono Giuseppe Brugnano e Rocco Morelli – rivolgiamo i più sinceri auguri per il prosieguo della sua attività lavorativa, certi che anche nel nuovo e prestigioso incarico saprà conseguire ulteriori successi professionali e personali, continuando a servire lo Stato con la stessa passione, competenza e umanità che hanno sempre contraddistinto il suo percorso.”