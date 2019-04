Francesco Renga in concerto al PalaMilone di Crotone

Dopo il grande successo di Fiorella Mannoia, la Esse Emme Musica ritorna al PalaMilone di Crotone con un nuovo importante appuntamento: la tappa calabrese del tour di Francesco Renga “L’altra metà”. Il concerto, che si terrà il 23 novembre conferma la collaborazione tra la Esse Emme Musica e il Comune di Crotone, con in testa il primo cittadino Ugo Pugliese e l’assessore allo Sport e al Turismo Giuseppe Frisenda.

Il nuovo e ottavo album di inediti di Renga “L’altra metà” uscirà venerdì 19 aprile disponibile in versione CD, in vinile e in digitale, e verrà presentato per la prima volta il 27 maggio all’Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina. Due prestigiose e speciali anteprime di un tour di oltre 30 date che prenderà il via il prossimo autunno e vedrà Francesco protagonista sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani, tra cui anche il PalaMilone di Crotone, appunto.

Prodotto da Michele Canova Iorfida e composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

«L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni».