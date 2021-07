Francesco Renga per la quarta edizione di “Artisti in Corsia”

E’ tempo di emozioni, quelle speciali di “Artisti in Corsia”, l’iniziativa organizzata dall’associazione ACSA & STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, che grazie al progetto “We will make your dream come true” si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

La IV edizione si svolgerà il 16 agosto alle ore 20.30 nel magico scenario del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz), come sezione speciale, “Pop ed Eventi Benefici”, di Armonie d’Arte Festival. Nella sala multimediale dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro sono stati presentati tutti i dettagli nel corso della conferenza stampa moderata da Domenico Gareri che sarà anche il presentatore della serata.

“Questa manifestazione – ha affermato Giuseppe Raiola, presidente associazione Acsa & Ste Onlus e past president Lions Club Catanzaro Host – è nata per caso grazie ad un giovane paziente; da quel momento siamo stati travolti dalla magia di un evento che ogni anno stupisce tutti, anche noi organizzatori.” L’edizione di quest’anno sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un cantautore italiano molto amato.

“Special guest star – ha raccontato Raiola – sarà Francesco Renga che farà anche visita nel reparto di Pediatria ed Emantocologia Pediatrica. Ringraziamo della collaborazione il promoter Maurizio Senese.”

“Grazie a questo progetto – ha dichiarato Maria Concetta Galati, direttore della U.O. di Ematoncologia Pediatrica – sono stati tantissimi i desideri realizzati dei nostri piccoli pazienti che, ogni volta, ci disarmano per la loro gioia pura e incontenibile.”

“I bambini e il dottor Raiola – ha sottolineato Antonio Scarpino, presidente Lions Club Catanzaro Host – ci hanno insegnato che tutto è possibile e quando riusciamo a trasformare in realtà una richiesta è la più grande delle vittorie.”

L’evento è stato sposato anche dal Rotary Club Catanzaro. “Sono orgoglioso – ha evidenziato il presidente Vito Verrastro – che in città ci siano persone come il dottor Raiola. Questa iniziativa si inserisce perfettamente in due delle aree di intervento del Rotary International: prevenzione e cura delle malattie e salute materna e infantile. Inoltre, il motto dell’anno rotariano 21-22 è “servire per cambiare vite”: non potevamo non essere presenti per il terzo anno consecutivo.”

Presente il commissario straordinario della A.O., Francesco Procopio: “Sin dal mio arrivo, mi ha subito colpito la vicinanza della cittadinanza all’ospedale. Vi è una grande fiducia in questa struttura. Il Pugliese ha dato una grande risposta durante il Covid. Ringrazio i Club Service per il supporto offerto in questi mesi di pandemia. Questi gruppi e la presenza di professionisti come il dottor Raiola sono la conferma che in Calabria se si vuole si possono fare grandi cose”.

Il 16 agosto la serata sarà aperta dai piccoli talenti legati ad Artisti in Corsia. I biglietti, il cui ricavato andrà in beneficenza per realizzare i sogni dei bambini, possono essere acquistati sul portale ticketone e tramite l’agenzia “Present&Future” sita a Catanzaro in via Ciaccio, 10, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Per info: 0961744565 – 366 3432303.