Franco Cimino il “Prof” di Catanzaro Village

Un uomo davvero importante per la società catanzarese, colui che nella scrittura del suo stesso libro ” L’ UTOPIA DELLA POLITICA”, sente di dover compiere proprio un buon gesto d’ amore, diretto ai posteri e coloro che oggi sentono con dovere civico e morale il bisogno di conoscere, riconoscersi e, magari, “sapere”. Da tutto questo chiaro compimento della libertà espressiva di uno scrittore e insegnante di Filosofia della nostra tanto amata Città di Catanzaro, si ottiene l’ interesse del suo stesso pensiero, la recente esattezza della “politica”, quale necessario patrimonio del tempo.

Franco Cimino contempla ogni quotidiana sensazione anche sui “social”, diffondendo il successo del nostro territorio calabrese con ampio talento e vivide “emozioni”, attraverso i post che rilascia con profonda ammirazione per la “natura” tempio della “vita”. Durante il programma in diretta streaming su Catanzaro Village, si congratula con la conduttrice VALENTINA VONO, apprezzandola con tenera stima per la condivisione di “rari” e buoni sentimenti.

La figura del Prof. Franco Cimino è notevole dati i risultati ottenuti in numerose azioni sia politiche che sociali. Un punto cardine dei suoi alunni che hanno sviluppato, grazie anche a lui, quella concreta crescita personale, restituita con limpidi risultati scolastici.

Nel piacevole incontro on-line del format “Parliamone” di John Nìstico, marito di Valentina Vono e produttore di Catanzaro Village, si scorge quella saggia umanità del graditissimo ospite capace di donare un sano ottimismo, tra un sorriso e l’ altro mentre ascolta l’ accenno di una canzone di Lucio Battisti sussurrata in diretta da John. La semplicità è il fermento più opportuno per ricominciare insieme anche a “distanza”, quando dietro uno schermo ci rendiamo conto di quanto sia necessario il “contatto umano”.

Possa perdurare questa “comunicazione” oltre confine, lodevolmente profusa dal pioniere dell’ essere e mai apparire, nel lasciare indelebile il segno di una buona stella, cosa che ognuno dovrebbe al prossimo senza alcun minimo indugio.