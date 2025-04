Franco Vitaliano e Piero Cosimo, atleti della Fiamma Catanzaro, in evidenza alla 47^ edizione della Strataranto

Si è tenuta ieri, domenica 27 aprile, la 47esima edizione della mezza maratona del Mediterraneo “StraTaranto” curata dall’ASD Podistica Taras.

In 21,097 Km di percorso, si sono cimentati circa 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia.

In un percorso tecnico con continui saliscendi e pendenze a due cifre Franco Vitaliano si classifica in 13^ posizione assoluta mentre Piero Cosimo sul gradino più alto della categoria master 60 e 14° assoluto.

Piero Cosimo conclude la gara con il tempo di 1h21’30” che rappresenta il nuovo primato regionale sulla distanza della categoria M60.

A Piero Cosimo gli è stato chiesto quale fosse il segreto della sua longevità atletica e ha risposto riportando una citazione dell’attore e produttore statunitense Morgan Freeman che una volta disse:

“Sfida te stesso”. È questa la via per crescere. Ogni volta che la vita ti mette davanti alla scelta tra ciò che è facile e ciò che è difficile… scegli ciò che ti mette un po’ a disagio. Perché in quel disagio si nasconde il vero apprendimento.

La comodità non insegna — anestetizza. Il progresso richiede movimento costante, scosse interiori, e decisioni coraggiose. Non rimanere bloccato in ciò che ti sembra sicuro.

Abbi il coraggio di rinnovarti, di evolverti, di diventare ogni giorno una versione migliore di te stesso. È lì che avviene la vera trasformazione — fuori dalla tua zona di comfort.