“Frasi famose” per valorizzare i luoghi più belli della Calabria

Ci sono frasi che riescono a descrivere luoghi e momenti più di ogni altra cosa. La forza delle parole si connette alla nostra mente e fa viaggiare testa e cuore. Frasi che ti rimangono dentro e hanno la capacità di ricordarti attimi, profumi e sapori.

I sensi diventano tutt’uno quando vengono stimolati da parole “magiche” che riescono a sprigionare fantasia, ricordi ed emozioni. Aforismi, strofe di poesie o di film, di personalità celebri o, semplicemente, di anonimi poeti che riescono a trasformare luoghi e situazioni diventando parte della nostra esistenza.

Alessandro Baricco ha in qualche modo cristallizzato questo pensiero “A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni.” Prendendo spunto da questo aforisma nasce “Frasi famose”, un’idea di Roberto Talarico che punta ad arricchire luoghi della Calabria associandoli a frasi di personaggi calabresi o che hanno visitato la nostra terra.

Così, grazie ad una delibera del Comune di Montauro, da qualche giorno una celebre frase di George Robert Gissing ci ricorda quanto siamo fortunati a vivere in questi luoghi “Qui mi sento bene, anzi molto bene, perché è qui che è più bello vivere…”. E’ una frase estrapolata da un suo libro “Sulla riva dello Jonio” (By the Ionian Sea) uscito nel 1901 dopo il “gran tour” del 1897.

La frase continuava “Nella mia geografia ancora sta scritto che tra Catanzaro e il mare si trovano i Giardini delle Esperidi.” Gissing affacciandosi dalla balconata di Bellavista riusciva a spaziare lo sguardo da Capo Colonna a Punta Stilo in quell’arco di terra che è il Golfo di Squillace.

Quello di Gissing è un paesaggio sicuramente meno antropizzato e urbanizzato di oggi ma, quella frase, ci permette di rendere le immagini di quell’affaccio pura poesia con i fiumi che degradano verso il mare e formano pianure racchiuse da colline non troppo alte quasi fossero delle leggere onde verdi che corrono verso lo scintillante Jonio.

Ovviamente la frase utilizzata nella parte iniziale della passeggiata a mare di Montauro è un vero e proprio riconoscimento alla bellezza della nostra terra e della nostra costa. Il muretto del lungomare, dopo essere stato ristrutturato e recuperato, è diventato una vera e propria tela sulla quale è stata scritta con colori speciali resistenti alla salsedine e alle diverse situazioni meteorologiche una grande verità “è qui che è più bello vivere”.

E questa è la prima di una lunga serie di frasi che arricchiranno i nostri luoghi grazie alla forza delle belle parole di “Frasi famose”.