Fratelli d’Italia: Da Stalettì s’erge il tricolore su Piazza Montecitorio.

Il circolo Fratelli d’Italia di Stalettì ha portato, quest’oggi, il proprio tricolore in piazza Montecitorio a Roma per partecipare attivamente alla manifestazione nazionale promossa dalla leader del partito Giorgia Meloni.

Migliaia di militanti, tesserati e semplici cittadini hanno pacificamente avviato un lungo corteo di protesta contro l’attuale governo “salva poltrone”, rispondendo alla richiesta di fiducia di Giuseppe Conte in Parlamento, con un secco “elezioni subito” proveniente dalla piazza.

Il presidente del Circolo, Francesco Fragomele, dichiara: “abbiamo continuato senza sosta il nostro ideale cammino di protesta, partito con la manifestazione di Copanello in Agosto e arrivato fin qui, a Roma, per urlare no all’inciucio e no alla sovranità rubata al popolo Italiano”.

La Calabria, guidata dalla leader regionale Fdi Wanda Ferro, era rappresentata, a Roma, sia numericamente che ideologicamente, regalando un immagine di una Calabria onesta, vogliosa di prender parte alla vita pubblica e soprattutto paladina della legalità, della giustizia civile e della partecipazione popolare.

Conclude Fragomele: “Nonostante le losche trame di palazzo noi continueremo a rappresentare gli Italiani, nelle piazze e nelle sezioni, pronti, più che mai, all’imminente sfida elettorale che ci attende”.