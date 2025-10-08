Fratelli d’Italia si conferma la forza trainante del centrodestra a Soverato, risultando primo partito della coalizione nelle elezioni regionali, consolidando il primato cittadino già ottenuto alle scorse elezioni europee del 2024.

Un risultato che premia il lavoro costante sul territorio e la fiducia dei cittadini, frutto dell’impegno dei nostri candidati e del contributo di tutti coloro che hanno partecipato con dedizione alla campagna elettorale.

In questa tornata elettorale Fratelli d’Italia è stato l’unico partito presente in città con iniziative concrete, come gazebo informativi e dibattiti con i candidati, volte a comunicare quanto realizzato, illustrare i programmi futuri e soprattutto ascoltare i cittadini, mantenendo un dialogo diretto e costante con la comunità.

Un sentito apprezzamento va ad Antonio Montuoro, eletto Consigliere Regionale, primo per preferenze nel centrodestra soveratese e secondo in assoluto nella Città: un riconoscimento al suo radicamento e alla costante attenzione verso le esigenze del territorio e della nostra Città.

Un ringraziamento particolare va al Coordinatore Regionale, On. Wanda Ferro, per la passione e determinazione con cui ha guidato questa sfida.

Il risultato raggiunto rafforza l’impegno a continuare a rappresentare la nostra comunità con serietà, coerenza e passione, proseguendo il lavoro sul territorio al fianco dei nostri rappresentanti istituzionali e di tutti coloro che condividono i valori di Fratelli d’Italia.

Il Direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia – Soverato