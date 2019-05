Fratelli d’Italia Stalettì: boom di consensi elettorali, la crescita del partito è appena iniziata

Sorprendente trionfo per il Circolo Fratelli d’Italia di Stalettì nella passata competizione elettorale per l’elezione dei componenti del parlamento europeo. Il locale gruppo politico, guidato dal presidente Francesco Fragomele, è riuscito in un entusiasmante raddoppio delle preferenze assegnate al partito della Meloni rispetto alle politiche del 4 Marzo 2019.

Di fatto, Fratelli d’Italia risulta essere, a Stalettì, il primo partito per numero di voti validi ottenuti, attestandosi tra i paesi più proficui elettoralmente per il partito dei patrioti, tutto ciò esclusivamente grazie al duro lavoro dei tanti militanti e sostenitori vicini al circolo FdI guidato da Fragomele.

Sono stati premiati, nelle preferenze assegnate, esclusivamente i candidati calabresi, cosi da garantire una chiara impronta territoriale al progetto politico di Fratelli d’Italia in Calabria, un progetto a lungo termine che vede in questo successo elettorale solo il nastro di partenza.

FdI, grazie al lungo lavoro operato dai suoi rappresentanti locali e, soprattutto, all’impegno indefesso della coordinatrice provinciale On.Wanda Ferro, è riuscita a costruire una sua anima programmatica sul territorio, libera dai giochi di palazzo e intollerante alla politica stantia figlia di “manovrette” elettorali e saltelli dell’ultima ora.

Il risultato di queste elezioni sancisce ufficialmente l’ingresso dei sovranisti e conservatori italiani nel panorama politico europeo, regalando anche alla Calabria la certezza per un futuro di crescita economica, sociale ed infrastrutturale.

In conclusione, il presidente Fragomele dichiara: “Il lungo cammino di Fratelli d’Italia è appena iniziato ma la popolazione Italiana, stanca dei soprusi di una classe politica in lento degrado, ha finalmente iniziato ad intravedere un futuro di speranza divampare nei nostri occhi sinceri e nelle nostre mani pulite, faremo e saremo la riscossa anche nella nostra regione”.