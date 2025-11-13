Frecciarossa travolge una persona in Calabria, circolazione sospesa

Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica tra Maratea e Praia a Mare a causa di un gravissimo incidente. Una persona è stata travolta mortalmente da un convoglio nei pressi della stazione di Praia a Mare.

La tragedia si è verificata stamattina poco dopo le ore 8:10. Secondo le prime testimonianze il treno, il Frecciarossa 8414 da Reggio Calabria a Venezia, era appena ripartito dalla stazione quando si sarebbe trovato davanti una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, che è stata travolta. Sul posto sono giunte le forze e il personale del 118.

Al momento la linea ferroviaria tirrenica è sospesa per tutti gli accertamenti giudiziari del caso e per capire se si sia trattato un un tragico incidente o gesto volontario.

Inevitabilmente il traffico ferroviario sta subendo ritardi, modifiche e cancellazioni. In particolare i treni regionali ma anche gli intercity e ad Alta velocità anche da e per la Calabria.