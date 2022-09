“Freedom is…” – A Satriano una Mostra Fotografica a cura di Ljdia Musso

Un progetto fotografico nato dal dialogo con le persone accolte nella comunità per senzatetto di Emmaus Catanzaro.

Un percorso di esplorazione di sé e della realtà contemporanea.

Punto di partenza la domanda che cos’è libertà oggi, quesito a cui si è cercato di dare una risposta attraverso una serie di scatti realizzati dalla fotografa Ljdia Musso e attraverso dei testi scritti dalle persone senzatetto accolte nella comunità.

Ha preso parte al progetto con il suo ritratto e con un testo anche Mariaconcetta Infuso, responsabile della comunità e presidente dell’associazione Volontari Emmaus Catanzaro.

Obiettivo finale del progetto è la creazione di una mostra itinerante che assumerà forme e modalità diverse a seconda dello spazio all’interno del quale avrà luogo.

La prima di queste mostre si svolgerà all’interno della comunità Emmaus Catanzaro, a Satriano Marina, dove verrà allestita una installazione con foto e testi che interagiranno tra loro.

La mostra sarà in seguito presente sotto forma di Mail Art a Napoli nella “Piccola Galleria Resistente” di Antonio Conte, dove parteciperà alla collettiva di Mail Art “Il Canto delle sirene” e nello spazio G43 di Enzo Correnti a Prato, dove parteciperà alla collettiva di Mail Art “Esserci senza esserci”.

Nel corso dell’inaugurazione sarà offerto un piccolo rinfresco.

Le opere sono in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto alla comunità Emmaus Catanzaro. Saranno disponibili inoltre copie a tiratura limitata,autenticate e numerate, delle foto del progetto “Mediterraneo” di Ljdia Musso dedicato ai migranti.

Durante l’inaugurazione chi lo desiderasse potrà essere ritiratto dalla fotografa e riceverà copia digitale autenticata della foto.

“Freedom is…”

Mostra Fotografica a cura di Ljdia Musso

In Collaborazione con Emmaus Catanzaro

16/09-20/10/2022

Inaugurazione il 16/09/2022 Ore 19:00

Presso la Comunità Emmaus Catanzaro

Via dell’Agricoltura, 8 (Su Google Maps via del commercio 33) Satriano Marina (CZ) 88060