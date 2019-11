Freselline integrali con grano italiano ritirate dagli scaffali. L’allerta riguarda la presenza di una micotossina in un lotto

La Società COLACCHIO FOOD SRL, ha deciso di richiamare precauzionalmente dalla vendita il prodotto Freselline integrali con grano italiano gr. 350 “PERCORSI DI GUSTO” (EAN: 8030582801216 – codice 79898,01) a marchio PRIMIA prodotto da Agorà.

Nello specifico si tratta del Lotto 133.C.19 con scadenza 29/07/2020. Il motivo del ritiro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riguarda la presenza di deossinivalenolo (o DON o vomitossina), una micotossina appartenente al gruppo dei tricoteceni prodotta da alcune specie di Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, ecc..).

Si tratta di un fungo spesso fitopatogeno, molto diffuso, che attacca in particolare i cereali quali grano, orzo e mais. Chiunque avesse acquistato il lotto sopra indicato è pregato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita. L’azienda si scusa per il disagio.

Per eventuali informazioni contattare il produttore:Tel. 0963.331290 – 3478871460 Mail: qualita@panificiocolacchio.it -info@panificiocolacchio.it. A diffondere l’avviso di richiamo sul proprio sito, è stata la catena di supermercati “Basko” nella sezione “Richiamo prodotti” che ha proceduto immediatamente a ritirare il prodotto dalla vendita.