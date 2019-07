“Friday Summer Night Live Music 2019”: spazio alla musica dal vivo tutti i venerdì sera a Soverato

Per tutta l’Estate ogni venerdì appuntamento con la musica live.

Ogni venerdì alle ore 22:30 in Via Santa Maria angolo con Traversa Regina Elena a Soverato, nella piazzetta antistante al Room 21 Speakeasy, sarà protagonista la musica live, tra concerti ed esibizioni di musicisti emergenti e band già affermate nel panorama musicale calabrese e non solo. Gli eventi si terranno all’aperto, in collaborazione con Soho – Lounge Drink. Dal sodalizio tra i due noti locali della movida soveratese nasce un ricco e variegato calendario di appuntamenti esclusivi e di grande qualità che ci accompagneranno per tutta l’Estate toccando diversi generi musicali, dal funky al soul, dallo swing al blues, dal rock al pop, dal twist al rock’n’roll, dal folk al latin, dal r&b alla musica italiana ai grandi successi internazionali, passando per interessanti contaminazioni che prendono spunto dal jazz, in un crescendo di ritmo e spettacolo. Il filo conduttore sarà la voglia di divertirsi, sorseggiando un drink e gustando appetizer, taglieri e proposte food originali, ogni venerdì sera. “Friday Summer Night Live Music 2019” è un contenitore musicale per dare spazio e visibilità ad una selezione di artisti che ci intratterranno nelle calde notti di Luglio ed Agosto nel cuore della città di Soverato, location ideale per quella che sarà un’Estate indimenticabile. Ecco i concerti in programma.

Si inizia venerdì 05 Luglio con TAKE FIVE CREW. La band nasce nel settembre 2018 da un’iniziativa di Tiziana Romeo, la front girl nonché cantante del gruppo, ed unisce diverse anime musicali e stili. L’intento è quello di dar vita ad un sound nuovo e fresco, con tocchi jazz e blues, ma con un occhio particolare al funky. Proprio per questo, il repertorio è molto vario e vasto e comprende vecchi brani della tradizione internazionale funky, pop, jazz, blues, con riadattamenti originali e rivisitazioni che danno una identità al gruppo e da cui si può percepire il gusto dei vari componenti, ognuno proveniente da esperienze musicali differenti. Accanto a Tiziana Romeo, la voce, ci sono: Peppe Platani con la sua chitarra semiacustica, Gianfranco Ozzimo alle tastiere, Giuseppe di Chiera al basso e Ilario Ierace alla batteria. La diversità degli elementi dà anima ai Take Five Crew e la Locride è l’alveo dal quale è sgorgato negli anni il talento dei componenti; sin dall’inizio della sua costituzione, la band si è fatta conoscere partecipando ad importanti eventi e live, portando il suo stile fresco e frizzante ovunque, ottenendo il riscontro del pubblico. In cantiere vi è la preparazione del primo singolo e la futura partecipazione a diversi contest e festival.

Venerdì 12 Luglio ci sarà un evento speciale con ospiti d’eccezione in occasione del secondo compleanno del Room 21 Speakeasy e si terrà all’interno del cocktail bar dall’atmosfera retrò: RINO NAPOLI & THE SWING ORCHESTRA.

Venerdì 19 Luglio si esibirà SUPERNOVA CULT. Il gruppo nasce ad Ottobre del 2018, la formazione iniziale era costituita da 4 elementi (voce, batteria, chitarra e basso), poi dopo qualche esperienza “live” si è deciso di coinvolgere un’altra chitarra per migliorare il “sound” dei brani proposti. Gli elementi del gruppo sono: Alessandra Orlando alla voce, Paolo Staltari alla batteria, Rocco Barbaro alla chitarra, Bruno Callipari alla chitarra e Antonio Cicciarello al basso. Il background musicale dei componenti del gruppo è eterogeneo, ognuno ha suonato in gruppi musicali di diverso genere passando dal “pop” classico al “death metal”. Tuttavia il progetto Supernova presenta una scaletta di brani “cover” varia che spazia dal pop/rock al rock, dagli anni ’60 ai nostri giorni, musica straniera e musica italiana. Tra le canzoni di musica straniera vi è una sezione dedicata all’artista Amy Winehouse, riproponendo alcuni dei suoi brani più noti.

A seguire venerdì 26 Luglio appuntamento con TAKE IT JAZZIN’ BAND: Gabriele Palmieri (voce), Antonio Cefalà (batteria), Santo Mastroianni (basso), Salvatore Cannizzaro (chitarra), Patrick Pandolfo (chitarra) e Giovanni Nicotera (tastiere). I Take it Jazzin’ sono una giovane band che propone un repertorio dei grandi classici della musica jazz, swing, blues, rock’n’roll, twist con caratteri a tratti rilassanti e morbidi sui pezzi soft, ma anche coinvolgenti, ballabili sui brani più movimentati. I brani eseguiti sono accuratamente riarrangiati in chiave moderna con un sound studiato nei minimi dettagli ed arrangiamenti originali e spesso imprevedibili, con colori sempre nuovi e diversificati, per accontentare tutti i gusti. Il gruppo conta numerosi concerti ed esibizioni in tutta la Calabria, tra locali, piazze e animazione di matrimoni. La band ha anche inciso il disco omonimo “Take it Jazzin'” in cui sono compresi 16 brani cover di celebri brani internazionali.

Venerdì 02 Agosto una grande serata di musica e spettacolo. A partire dalle ore 20:00 si terrà la finale di “Alive Music Contest” che vedrà esibirsi sul palco le dieci band finaliste, verranno premiate le prime tre classificate ed a seguire la musica continuerà con i giovani musicisti della MVM FAMILY di Soverato: Elle & The Rest (Lucy Teti – voce e chitarra acustica, Vincenzo Maida – voce e chitarra elettrica, Tommy Donato – basso e Francesco Gregorace – batteria), Angela Ranieri (voce), I Permessi Retroattivi (Alessio Corasaniti – voce e Gabriele Francavilla – chitarra), Tato – voce e Lorenzo Papasodero – voce.

Si prosegue venerdì 09 Agosto con ALESSANDRA CHIARELLO 4TET. Alessandra Chiarello è una cantante cosentina dalle sonorità black che ha collezionato esperienze di palco sia in campo teatrale che in quello musicale fin dalla giovane età. Già voce leader di molti progetti tra cui Soul Pains, band con cui, oltre che a numerosi live, sia in Italia che all’estero, registra l’album “In The Name Of The Father” nel 2014; nel 2018 partecipa al Premio Nazionale delle Arti a Milano, ottenendo una menzione speciale per la qualità della voce e l’interpretazione; nell’ottobre del 2018 lavora in Cina presso la Music China Expo come dimostratrice dei prodotti dell’azienda Huaxin H-Star e si esibisce a Shangai (Heydey Jazz Club) e Pechino (DDC club) insieme ai Doc duo. Il 2019 segna la produzione del suo primo ep, “I was waiting for you”, 5 brani inediti in cui si fondono sonorità black, dal soul all’r&b. Il progetto è accompagnato da William Preite alle tastiere, Mario D’Ambrosio al basso e Massimo Russo alla batteria.

Venerdì 16 Agosto si esibirà la band romana INVERSO. La formazione, nata nel Marzo del 2012, comprende Emmanuele Di Pace alla batteria, Vincenzo Picone al basso, Carlo Picone alla chitarra, piano e voce, Anna Russo al violoncello e Vincenzo Citriniti al sax. I cinque hanno all’attivo molte serate nei più importanti live club della capitale e continuano a riscuotere sempre maggiore interesse e consensi con il loro raffinato e coinvolgente repertorio basato su un cantautorato italiano con contaminazioni folk – swing.

Penultimo appuntamento venerdì 23 Agosto con TWIST AND ROLL: Federica Polimeni (voce), Salvatore Demaio (chitarra), Giuseppe Cordì (tastiera), Salvatore Crucitta (basso) e Michele Misale (batteria) faranno ballare il pubblico con il miglior Twist e Rock’n’Roll anni ’70/’80.

Concluderà la rassegna venerdì 30 Agosto la formazione NIGHT IN CARACAS con Carla Albanese (voce), Andrea Pulvirenti (basso), Filippo Ambroggio (percussioni), Paco Barillà (batteria), Rocco Spanò (tromba) e Giuseppe Rocca (chitarra). La Latin Pop Band dal sound Sud Americano farà rivivere brani della scena pop, ma in chiave latineggiante, da Ed Sheeran a Santana, dai Major Lazer a Shawn Mendes, da Camila Cabello a Beyoncè.