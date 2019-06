Candidature entro il 17 giugno 2019

Nel gruppo ferroviario FS sono ripartiti i Recruiting Day, giornate speciali organizzate appositamente per incontrare e conoscere giovani da inserire nei vari profili professionali. Per poter partecipare a queste nuove assunzioni basta inviare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 17 giugno e, dopo aver superato le prove online, si passerà al Recruiting Day attraverso incontri conoscitivi che si terranno il giorno 8 luglio 2019, se si presenta la candidatura per RFI e il giorno 16 luglio 2019, se si presenta la candidatura per Trenitalia o per ITALFERR, tutte aziende che fanno parte del Gruppo.

FS offre un ambiente di lavoro dinamico all’interno del quale ogni persona avrà la possibilità di crescere professionalmente occupandosi di processi aziendali differenti. Ferrovie dello Stato, nato nel 1905, rappresenta uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita dell’Italia e che … continua a leggere