Fuga a tutta velocità senza patente nè assicurazione, 34enne arrestato a Catanzaro dopo inseguimento

Senza patente e con L’auto non assicurata ha dato vita ad un pericoloso inseguimento con i carabinieri. Momenti di tensione nel pomeriggio a Catanzaro Lido, dove l’uomo, 34 anni, è stato poi arrestato al termine di una pericolosa fuga tra alcune delle principali arterie del quartiere marinaro. Tutto è iniziato in viale Magna Grecia, quando una pattuglia dell’Arma ha notato un’auto sospetta ferma in coda dietro un autobus di linea.

I militari hanno quindi deciso di procedere con un controllo, intimando l’alt attraverso i dispositivi di segnalazione in dotazione. Alla vista dei carabinieri, però, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, superando l’autobus e dandosi alla fuga. Da quel momento è scattato l’inseguimento.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe attraversato le strade del centro cittadino a forte velocità, compiendo manovre estremamente pericolose. Durante la fuga avrebbe percorso tratti contromano, mettendo a rischio automobilisti e pedoni presenti lungo il tragitto.

La corsa si è conclusa quando il conducente, rimasto senza possibilità di fuga in una strada particolarmente stretta, è stato bloccato tra l’auto dei carabinieri sopraggiunta alle sue spalle e un altro veicolo proveniente dal senso opposto.

L’uomo, un 34enne di Catanzaro, è stato arrestato e posto inizialmente agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Successivamente il giudice del Tribunale di Catanzaro, al termine del giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli ulteriori controlli effettuati dai carabinieri hanno fatto emergere anche altre irregolarità.

Il 34enne, infatti, era alla guida senza aver mai conseguito la patente, mentre il veicolo risultava privo di copertura assicurativa. Per entrambe le violazioni sono state elevate sanzioni amministrative, con il contestuale sequestro dell’automobile. Le accuse contestate sono quelle di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.