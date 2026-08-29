Fuga dal caro vita USA: la scrittrice Su Guillory sceglie Davoli e taglia le spese

Di fronte all’aumento costante del costo della vita, cambiare radicalmente rotta può essere la chiave per ritrovare la serenità economica.

È la scelta fatta da Su Guillory, scrittrice freelance statunitense che tre anni fa ha lasciato San Diego per trasferirsi a Davoli, borgo del Catanzarese di circa 5mila abitanti. Una decisione che, come riporta il Messaggero, le ha consentito di ridurre drasticamente le uscite quotidiane e iniziare a pianificare la pensione con maggiore fiducia.

Casa, utenze e trasporti a costi ridotti

​Il passaggio dalla metropoli californiana alla realtà locale si è tradotto in un abbattimento generale dei costi:

Abitazione e bollette: La coppia vive in un immobile di proprietà di circa 56 mq, ma anche l’esperienza precedente in affitto a Soverato comportava una spesa di circa 500 euro al mese per un bilocale vicino al mare. Il riscaldamento nei mesi più freddi non ha mai superato i 95 euro mensili.

​Telefonia e internet: Dai 80 dollari al mese per una singola linea negli USA, la spesa telefonica mobile è scesa a 5 euro al mese. La connessione internet di casa, pur richiedendo una tecnologia wireless fissa dedicata per via delle mura del borgo antico, si attesta sui 25 euro mensili.

Mobilità: Grazie alla struttura del paese, percorribile interamente a piedi, l’uso dell’auto è ridotto al minimo. L’assicurazione incide per 37,50 euro al mese, circa la metà rispetto ai costi sostenuti negli Stati Uniti.

​Sanità e rete sociale

​Il risparmio maggiore riguarda la tutela della salute. Sfruttando la copertura del servizio pubblico, le visite mediche di base sono gratuite e le prestazioni diagnostiche prevedono ticket contenuti; una serie di analisi del sangue, ad esempio, ha comportato una spesa inferiore ai 40 euro, a fronte dei circa 200 dollari previsti dal sistema americano. Anche nel settore privato i costi per evitare le liste d’attesa rimangono sostenibili.

A completare il quadro è il contesto comunitario: l’apporto della famiglia e la vicinanza dei residenti garantiscono una disponibilità costante di prodotti alimentari freschi a chilometro zero, confermando come la dimensione locale offra un solido supporto sia economico che sociale.