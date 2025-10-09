Fuga di gas da bombola di Gpl a Catanzaro su un furgone per catering, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta in viale Emilia, nella zona sud della città, a seguito di una fuga di gas proveniente da una bombola di Gpl.

La bombola era collocata a bordo di un furgone adibito al trasporto di attrezzature per servizi di catering. Per cause accidentali, durante il viaggio la bombola si è ribaltata, provocando l’apertura del volantino e la conseguente fuoriuscita di gas, che in pochi istanti ha saturato l’intero veicolo.

I passeggeri, allarmati dal forte odore di gas, hanno prontamente fermato il mezzo e contattato i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, il personale Anas, in transito sulla stessa arteria stradale, informato della situazione di pericolo, ha disposto la chiusura temporanea del traffico veicolare su entrambe le corsie per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno recuperato le bombole, intercettato la perdita di gas e messo in sicurezza l’area.

Con l’ausilio di strumentazione di rilevamento multigas, è stata monitorata la concentrazione del Gpl sia all’interno del veicolo che nell’ambiente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Terminate le operazioni, il furgone ha potuto riprendere il viaggio, scortato dai Vigili del Fuoco fino alla destinazione finale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.