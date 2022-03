Fuga di gas provoca esplosione in un appartamento, due feriti

Ore 23.37 circa, squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta per esplosione a seguito di fuga gas ed incendio in un appartamento posto al primo piano in un fabbricato di 2 piani fuori terra nel comune di Sellia Marina, via Acqua delle Mandrie.

Due le persone lievemente ferite che hanno riportato ustioni. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla estinzione del rogo nel locale cucina ed alla messa in sicurezza del sito.

Lo spostamento d’aria originatosi dall’esplosione ha divelto il portoncino di ingresso e le finestre procurando lievi danni ad alcune vetture parcheggiate in prossimità. Intervento terminato alle 00:30.