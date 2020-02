Fuga di gas sotto il manto stradale nel catanzarese

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta nella tarda mattinata di oggi nel comune di Sellia Marina per fuga gas.

Dai rilievi effettuati, la perdita risulta sulla condotta principale interrata sotto il manto stradale al momento chiuso al traffico sino al termine delle operazioni di ripristino della rete di distribuzione gas.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona in attesa dell’arrivo dei tecnici italgas.

Non si registrano danni a persone o cose.

Disagi per la viabilità.

Carabinieri della locale stazione e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.