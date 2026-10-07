Fuga di gas vicino al liceo “Berto” di Vibo Valentia: quando la provvidenza non basta più

Non so cosa sia accaduto con precisione durante i lavori in prossimità del liceo scientifico e della provincia, ma oggi sappiamo che una fuga di gas dovuta alla rottura di un tubo durante gli scavi ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe.

In assenza di elementi certi sulle singole responsabilità, mi limito a fare qualche considerazione generale sulla sicurezza, che in questo caso non è più solo un’ipotesi scolastica, ma un pericolo scampato per un soffio.

​In verità, non è la prima volta che affronto come esperto tale problematica con specifico riferimento a Vibo Valentia: ne ho scritto in occasione del terremoto, poi dell’abbattimento del muro di recinzione della scuola Garibaldi ed, ultimamente, della “riqualificazione” di piazza Municipio e dell’inaugurazione dell’opera d’arte in prossimità dell’ospedale.

​Ogni volta lo schema si ripete. La sicurezza sui luoghi di lavoro e negli spazi pubblici viene trattata con troppa leggerezza, ridotta a un fastidioso adempimento burocratico anziché riconosciuta come il pilastro fondamentale della tutela della vita umana.

Gli invalidi e i morti sul lavoro sono numerosissimi e le cause sono sempre le stesse: il sistematico mancato rispetto delle regole. Eppure le norme parlano chiaro: il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 10/03/1998 impongono per le scuole e i luoghi pubblici l’obbligo del piano di evacuazione, così come per i cantieri il PSC.

Nella realtà dei fatti, però, la maggior parte di questi elaborati si riduce a fotocopie seriali, moduli preconfezionati buoni per superare un controllo formale ma totalmente inutili a prevenire i rischi o a salvare vite umane.

​Certo, la perfezione non esiste e il rischio zero non è di questo mondo: un conto è l’imprevedibile, un conto è l’approssimazione. Le leggi – penso al D.M. 30/11/1983 – dettano criteri rigorosi, imponendo di indicare scale d’emergenza e punti di raccolta che rispondano a requisiti ben precisi in termini di accessibilità per i mezzi di soccorso, distanze di sicurezza e capienza.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quante strutture pubbliche e scolastiche a Vibo Valentia possiedono oggi spazi che soddisfino realmente questi parametri? E soprattutto, un cantiere che spacca l’asfalto accanto a una scuola affollata aveva tutte le cautele e le mappature dei sottoservizi necessarie?

Continuare ad affidarsi alla straordinaria abnegazione di dirigenti scolastici e insegnanti non basta — come ha dimostrato l’esemplare gestione della preside Licia Bevilacqua del liceo scientifico Berto, che insieme ai docenti e in particolare a quelli preposti a tale compito ha guidato la scolaresca all’uscita in sicurezza —, né possiamo sperare ciecamente nella divina provvidenza.

Con un PSC rigoroso si sarebbe potuto evitare il rischio che, per puro caso fortuito, oggi non ci costringe a piangere una strage? Saranno gli inquirenti ad accertare cause e responsabilità di questo ennesimo episodio, ma a noi resta il dovere civile di aprire gli occhi. La sicurezza non si tutela solo con la carta bollata, ma richiede una rivoluzione culturale che appartiene a chi progetta, a chi esegue i lavori, a chi controlla e a ogni singolo cittadino. Perché il silenzio, il disinteresse e il vecchio vizio del “non disturbare il manovratore” non pagano mai.

Ing. Nicola Iozzo