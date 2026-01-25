Fugge all’alt dei carabinieri con la figlia in auto, arrestato dopo Inseguimento

Ha ignorato l’alt dei carabinieri e si è dato alla fuga per le vie del centro di Cirò Marina, dando vita a un inseguimento terminato con l’arresto. Protagonista un cittadino del posto, fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina.

L’episodio è iniziato durante un controllo del territorio, quando l’uomo, alla guida di un’utilitaria, ha accelerato improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al posto di blocco.

L’inseguimento

La fuga si è snodata lungo le principali strade del centro abitato. Durante la corsa il conducente ha urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente nel traffico, rischiando gravi conseguenze anche per la figlia minorenne che viaggiava a bordo.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo poco dopo e a immobilizzarlo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza patente, già revocata.

La misura cautelare

Dopo l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato anche denunciato per guida senza patente. Al termine del giudizio per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentarsi tre volte al giorno presso la caserma dei carabinieri di Cirò Marina.