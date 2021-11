Fugge più volte dai domiciliari, 50enne arrestato

Un 50enne C.D. è finito in carcere perchè ripetutamente colto in flagranza di reato per evasione dal regime domiciliare. E’ questa l’ordinanza eseguita nella giornata di ieri dal Commissariato P.S. di Lamezia Terme.

La vicenda trae origine dall’arresto effettuato nello scorso mese di ottobre dalla Volante del Commissariato di Lamezia Terme che lo aveva sorpreso all’interno di un supermercato, intento a frugare nella cassa, dove si era introdotto dopo averne frantumato la vetrina; aveva poi ostacolato l’intervento della Volante, frapponendo uno scaffale.

I poliziotti erano riusciti a bloccarlo mentre era ancora all’interno del supermercato, armato di un martello, poi sequestrato. La locale Autorità Giudiziaria lo aveva posto agli arresti domiciliari. Durante i successivi controlli, C.D. era stato colto più volte in flagranza di reato di evasione, motivo per il quale il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dal Commissariato Lametino nel pomeriggio di ieri.