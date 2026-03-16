Fulmine e incendio al Santuario di Torre di Ruggiero: danneggiata una cappella laterale

Paura nella serata di ieri nel complesso religioso. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio si inserisce nelle ore di forte maltempo che stanno interessando la Calabria per effetto del ciclone Jolinda

TORRE DI RUGGIERO – Momenti di forte apprensione nella serata di ieri al Santuario di Torre di Ruggiero, dove un fulmine ha colpito una cappella laterale del complesso religioso, provocando un incendio che ha causato ingenti danni alla struttura.

Le immagini documentano con chiarezza la violenza del rogo: ingresso annerito, ambienti interni devastati dalle fiamme, detriti e materiali carbonizzati, oltre all’area transennata per ragioni di sicurezza. All’esterno sono visibili anche elementi lignei distrutti e parti della porta rimosse dopo l’incendio.

Secondo quanto ricostruito, il fulmine avrebbe interessato la parte laterale bassa a sinistra del santuario, cioè una cappella annessa e non la chiesa principale. Il fumo, tuttavia, avrebbe invaso anche l’area della chiesa, rendendo necessario un intervento immediato per contenere l’emergenza e mettere in sicurezza l’intero complesso.

Determinante si è rivelato il rapido arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti subito dopo l’allarme. Un’azione tempestiva che ha evitato conseguenze ancora più gravi, soprattutto considerando che l’incendio avrebbe potuto estendersi ulteriormente nel corso della notte.

L’episodio si inserisce in un quadro di marcato maltempo che in queste ore sta interessando la Calabria, con piogge, temporali e forti raffiche di vento legati al vortice ciclonico Jolina, attivo soprattutto tra Sicilia orientale e Calabria.

Resta ora da quantificare con precisione l’entità complessiva dei danni, mentre la zona è stata interdetta per consentire le verifiche tecniche e le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, che sta seguendo da vicino la vicenda per le parti di propria competenza, in raccordo con i soggetti impegnati nelle verifiche e nelle operazioni di messa in sicurezza.