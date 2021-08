Fulmine uccide 17 persone durante un matrimonio di cui 7 di una famiglia

Una tragedia si è consumata durante un temporale che si è abbattuto mentre erano in corso i festeggiamenti di matrimonio. La festa si stava svolgendo a bordo di una barca nel fiume Padma che stava navigando da Narayanpur a Panka nella città di Shibganj, in Bangladesh, quando un temporale ha sorpreso gli invitati.

Diversi fulmini si sono abbattuti nella zona, colpendo i festeggiamenti. Almeno 17 persone sono morte, di cui 12 sono maschi e cinque sono femmine, si legge sui media internazionali. Tra i feriti, circa una quindicina, figura anche lo sposo.

La sposa invece era in attesa dell’imbarcazione per proseguire con la cerimonia, e non è dunque rimasta coinvolta. Ogni anno nella stagione dei monsoni i temporali mietono migliaia di morti. Nel 2016 in Bangladesh più di 200 persone sono decedute nel solo mese di maggio a causa dei fulmini.

Secondo gli esperti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tra le cause dell’aumento delle vittime gli esperti indicano la deforestazione, che ha eliminato gli alberi più grandi che attirano i fulmini.