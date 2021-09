Fumetto e Illustrazione: ripartono ad ottobre i corsi di Nero Su Bianco

Ripartiranno in piena sicurezza ad ottobre le attività di Nero Su Bianco, la scuola di fumetto e illustrazione calabrese localizzata a Rende (Cosenza), in zona universitaria. Nata con l’intento di offrire sul territorio un percorso formativo serio e all’avanguardia per tutti coloro che amano le arti visive, la scuola è pronta a rilanciare i corsi di Fumetto e Pittura Digitale.

Negli ultimi cinque anni Nero Su Bianco ha ottenuto innumerevoli consensi e apprezzamenti da parte dei creativi di tutta la Calabria e delle regioni limitrofe. Ragazzi (e non solo) di tutte le età hanno reso Nero Su Bianco un’importante fucina di idee e opere d’arte.

Il corso di Fumetto, la cui durata è di sei mesi, ha l’obiettivo di formare nuovi talenti che, in un futuro non troppo lontano, potrebbero diventare i portavoce del fumetto calabrese nel resto del paese oltre che all’estero.

Il corso di Pittura Digitale (o Digital Painting) invece, esplorerà gli orizzonti dell’arte digitale e tutto ciò che è necessario sapere per realizzare delle illustrazioni completamente a colori con l’impiego di software specializzati e di strumenti all’avanguardia, come tavolette grafiche e tablet.

L’autunno inizia dunque all’insegna del fumetto e dello studio di discipline artistiche che, fino a qualche anno fa, potevano essere approfondite solo fuori dalla Calabria.

Tutte le informazioni sulla scuola Nero Su Bianco e sulle sue attività sono disponibili sul sito ufficiale: www.scuolanerosubianco.it