Funerali di Raffaele Varano, proclamato il lutto cittadino a Isca sullo Ionio

“Il Comune di Isca sullo Ionio si unisce al dolore della comunità per la perdita prematura del giovane concittadino Raffaele Varano.

“In segno di profondo rispetto e vicinanza alla famiglia Varano, è proclamato il lutto cittadino per il giorno 24 agosto 2024 (Ordinanza Sindacale n. 20/2024)”.

“In concomitanza con la celebrazione dei funerali, che avranno luogo alle ore 18:30 nella chiesa San Michele Arcangelo in Isca Marina, tutti i cittadini, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive e i titolari di attività commerciali, sono invitati ad esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività o, in alternativa, l’abbassamento delle saracinesche, in concomitanza con i funerali, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino e favorendo la vicinanza e l’abbraccio dell’intera cittadinanza ai familiari di Raffaele”. Lo rende noto sui social il comune di Isca sullo Ionio.