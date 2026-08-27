Fuochi durante una festa patronale distruggono centinaia di piante di ulivo, 4 denunce

Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Castrovillari per aver causato un incendio in occasione della festa religiosa della “Madonna dell’Achiropita” tenutasi il 15 agosto nell’area urbana di Rossano.

L’incendio, sviluppatosi in un vasto uliveto in contrada Pollice/Santa Maria delle Grazie, è stato causato dall’esplosione dei fuochi pirotecnici che hanno caratterizzato sul finale la festa.

A seguito dell’incendio i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rossano hanno effettuato i rilievi tecnici dell’area percorsa dal fuoco che ha interessato un uliveto privato con oltre 500 piante andate completamente bruciate.

I militari hanno rinvenuto sulla strada adiacente l’uliveto, luogo di esplosione, dei fuochi pirici e resti/manufatti pirici esplosi che sono inequivocabilmente compatibili con il materiale e i resti pirici rinvenuti nel punto di lancio/esplosione.

Da tali accertamenti eseguiti i militari hanno ipotizzato come la proiezione delle scorie e delle particelle incandescenti scaturite dall’esplosione della batteria pirica verso il fondo sottostante ha provocato la diretta ed immediata accensione della vegetazione erbacea presente nell’uliveto innescando così l’incendio.

Si è pertanto proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e del fondo oggetto dell’incendio: scattata così la denuncia del responsabile dell’organizzazione della festa e le tre persone che materialmente hanno acceso i fuochi pirotecnici.