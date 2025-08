“Furbetti” del rifiuto colti sul fatto a Catanzaro dalla Polizia Locale

Continuano sul territorio comunale i controlli di polizia ambientale. Dopo la rimozione – avvenuta nei giorni scorsi – di numerosi veicoli abbandonati abusivamente nella zona sud della città, che ha portato a una settantina il numero complessivo dall’inizio dell’anno, l’attenzione degli agenti, affiancati in questo caso dal personale SIECO, si è concentrata sulla verifica del conferimento differenziato dei rifiuti da parte di condomini e attività commerciali.

Grazie anche all’impiego delle foto trappole sono stati sanzionati diversi soggetti che non conferivano correttamente o che abbandonavano rifiuti pericolosi sulla pubblica via. Dopo gli accertamenti tecnici si procederà ora a denunciare i responsabili all’autorità competente.

Le attività continueranno regolarmente nelle prossime settimane, con l’auspicio che le azioni sanzionatorie possano servire affinché cresca una maggiore consapevolezza, da parte dei cittadini, sulla necessità di rispettare le regole del codice ma anche della convivenza civile. Fin qui i buoni risultati non sono mancati, così come non è mancata la collaborazione di singoli e associazioni nel segnalare situazioni a rischio.

Ma la Polizia Locale, su indirizzo del Sindaco Nicola Fiorita, sta intensificando anche le altre attività, sia di polizia stradale, sia di polizia commerciale.

In questo periodo estivo, sul quartiere di Lido, sono in corso specifici servizi mirati a sanzionare le soste vietate che creano intralcio e/o pericoli, quelle sugli attraversamenti pedonali, sugli spazi riservati ai disabili e alle ricariche elettriche.

Dal primo luglio a oggi, sono state comminate circa 400 sanzioni, di cui oltre 100 sulla zona di Giovino, per soste irregolari, molte delle quali all’interno della pineta. Le pattuglie sono impegnate inoltre a disciplinare la viabilità stradale ordinaria e in occasione di eventi e manifestazioni.

Dopo la festa della Madonna di Porto Salvo, che si è svolta ordinatamente nonostante la presenza di migliaia di partecipanti, questa sera è previsto il concerto di Serena Brancale, in occasione del quale è stato predisposto uno specifico piano della mobilità che tra l’altro prevede, lo ricordiamo, la possibilità di utilizzare il comodo parcheggio ricavato sull’area Teti, che peraltro sarà disponibile per tutta l’estate.

I servizi dedicati si ripeteranno dal 9 al 14 agosto prossimi, quando è in programma la manifestazione Sapore di mare 2025. Per ogni spettacolo la Polizia Locale svolge anche delicati controlli sul rispetto delle normative commerciali e di sicurezza, oltre alle autorizzazioni per il pubblico spettacolo si verifica il piano safety e security a tutela della incolumità degli spettatori e la documentazione tecnica relativamente al montaggio del palco e degli impianti elettrici.