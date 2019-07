Furgoncino impatta e butta a terra ciclista, 51enne muore sul colpo

Grave incidente della strada ieri sera intorno alle 19. Per cause ancora in corso di accertamento una persona a bordo di una bicicletta è stato colpito da un furgoncino mentre percorreva una strada nei pressi di Sant’Irene a Briatico sulla strada provinciale 95 in direzione di Tropea.

L’impatto è stato fatale con l’uomo che scaraventato a terra è morto sul colpo. La vittima è Francesco Mandaradoni di 51 anni, di Bivona, una frazione di Vibo Valentia. I soccorritori del Suem 118 prontamente giunti sul posto assieme all’elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Toccherà ora ai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia accertare le eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia sulla strade calabresi.